«Гортранс» снова увяз в долгах за электричество

В пресс-службе администрации Екатеринбурга заверили, что очередной иск к «Гортрансу» не приведет к повторению событий 2021 года, когда за долги перевозчику отключали подстанции. Также в мэрии добавили, что переход на «брутто-контракты позволит исключить такие моменты».
Напомним, что на протяжении долгих лет «Гортранс» копил многомиллионные долги перед поставщиками электроэнергии. К концу 2023 года перевозчик задолжал страховым компаниям и даже налоговой. Вследствие этого ФНС на время даже блокировала счета «Гортранса».
В декабре 2023 года администрация Екатеринбурга пообещала направить 94 млн рублей на покрытие долгов муниципального «Гортранса». Начальник департамента финансов Анна Турунцева указала тогда, что текущая задолженность предприятия — 260 млн рублей. Для решения долговых проблем перевозчика и сокращения дефицита кадров администрация Екатеринбурга запустила транспортную реформу.
Согласно проекту, горадминистрация переходит на систему брутто-контрактов с перевозчиками. Теперь выручка от оплаты билетов пойдет в бюджет города, а транспортным компаниям начнут платить за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. Троллейбусы и трамваи будут работать по новой схеме уже с 1 августа 2024 года. Примечательно, что мэрия ощутимо увеличила расходы на контракты с «Гортрансом» на перевозку пассажиров электротранспортом.