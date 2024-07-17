«Гортранс» снова увяз в долгах за электричество

Согласно проекту, горадминистрация переходит на систему брутто-контрактов с перевозчиками. Теперь выручка от оплаты билетов пойдет в бюджет города, а транспортным компаниям начнут платить за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. Троллейбусы и трамваи будут работать по новой схеме уже с 1 августа 2024 года. Примечательно, что мэрия ощутимо увеличила расходы на контракты с «Гортрансом» на перевозку пассажиров электротранспортом.