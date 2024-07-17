В Новосибирске увеличили количество авиарейсов в Казахстан

Дополнительный рейс будет осуществляться из Новосибирска по средам. Вылет из Толмачёво запланирован на 22:55, а прибытие в Алма-Ату — в 23:25 по местному времени. Обратный рейс из Алма-Аты отправится в 00:25 и приземлится в Новосибирске в 4:40, что составляет примерно 2,5 часа полёта.