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В Новосибирске увеличили количество авиарейсов в Казахстан

С 17 июля авиакомпания S7 Airlines увеличивает количество рейсов в Алма-Ату.

Источник: Freepik

Теперь пассажиры смогут лететь на этом направлении три раза в неделю вместо двух.

Дополнительный рейс будет осуществляться из Новосибирска по средам. Вылет из Толмачёво запланирован на 22:55, а прибытие в Алма-Ату — в 23:25 по местному времени. Обратный рейс из Алма-Аты отправится в 00:25 и приземлится в Новосибирске в 4:40, что составляет примерно 2,5 часа полёта.

Алма-Ата, бывшая столица Казахстана, остаётся популярным туристическим направлением, известным своей культурой и разнообразной архитектурой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область усилит региональное сотрудничество с Узбекистаном.