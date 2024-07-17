В Новосибирске демонтировали незаконные торговые точки на улице Хилокской

Власти Новосибирска демонтировали девять незаконных торговых точек на улице Хилокской в Ленинском районе. Об этом в среду, 17 июля сообщили в пресс-центре мэрии мегаполиса.
Сегодня к местам несанкционированной торговли приехала техника, с помощью которой снесли три самовольных строения и вывезли шесть нестационарных объектов. В результате было освобождено около 800 кв.м. территории.
Как сообщили в мэрии, собственник земли сдал участок в аренду, на котором вскоре появились самовольно построенные торговые павильоны и стационарные объекты, где незаконно продавали мясо, овощи и фрукты.
Сейчас с организаторами незаконной торговали идут судебные разбирательства. Не дожидаясь их окончания, специалисты мэрии договорились с владельцем участка о безвозмездном сносе самовольных построек и вывозе мусора.
Всего с начала лета 2024 года в ходе рейдов на улице Хилокской сотрудники городского управления потребительского рынка составили 15 протоколов о торговле в неустановленных местах.