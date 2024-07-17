«Умный город» за 10−15 миллиардов долларов может появиться в Нурафшане

Директор компании Рональд Джеймс Хаббард рассказал, что C&N Associates в течение более 40 лет занимается строительством новых аэропортов, зданий гостиниц, университетов, объектов торговли и сервиса, а также новых городов в самых развитых государствах мира.
Компания готова построить «умный город» в Нурафшане стоимостью в 10−15 миллиардов долларов. Он может расположиться на территории в 1600 гектаров, а его к финансированию планируют привлечь 15 инвесторов.
Здесь могут разместить государственные предприятия и организации, медицинские, учебные учреждения, промышленные зоны, технопарки, которые позволят создать новые рабочие места. Однако, перед тем, как реализовать проект предполагается построить завод по выпуску стройматериалов.
Со столицей Нурафшан, согласно представленным планам, свяжет скоростной поезд.
В конце встречи было принято решение о заключении меморандума по обсужденным вопросам сотрудничества.