Стала известна судьба расселенных «деревяшек» в Гатчине

Как отметил глава 47 региона, до 17 августа планируется завершить передачу объектов на баланс Ленобласти, затем до конца 2025 года по завершении историко-культурной экспертизы оперативно приступить и завершить проектирование их, а в 2026 году провести реконструкцию.
Центр Гатчины необходимо приводить в порядок. Запрос на размещение в столице Ленобласти есть у органов власти, госпредприятий, общественных организаций, — сказал Александр Юрьевич.
Всего до 2025 года планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 235 151,05 кв., где проживает около 15 тысяч человек. Почти 3 тысячи жителей Ленобласти переехали из аварийного жилья в новые квартиры в 2022 году, в 2023 году — почти тысячи ленинградцев стали новоселами.