Стала известна судьба расселенных «деревяшек» в Гатчине

Всего до 2025 года планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 235 151,05 кв., где проживает около 15 тысяч человек. Почти 3 тысячи жителей Ленобласти переехали из аварийного жилья в новые квартиры в 2022 году, в 2023 году — почти тысячи ленинградцев стали новоселами.