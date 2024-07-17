«Автодом»: осенью вырастут цены на автомобили с пробегом

«Вторичный рынок активно рос, когда падал первичный. Сейчас же с начала года с новыми машинами ситуация более-менее благополучная. До сих пор действуют серьезные скидки, у многих марок есть нераспроданные автомобили 2023 года, поэтому на вторичном рынке наблюдается некоторый застой», — объясняет Моржаретто «Газете.Ru».