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Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и повысил курс евро на четверг 18 июля 2024

Национальный банк Беларуси снизил курс доллара и российского рубля, но поднял курсы евро на 18 июля 2024, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк Беларуси изменил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 18 июля 2024, четверг.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, и на 18 июля 2024 курсы изменились в сравнении с установленными накануне. В частности, Нацбанк поменял курсы валют на 18 июля, четверг: 1 доллар США равен 3,1857 рубля, 1 евро — 3,4862 BYN, 100 российских рублей — 3,6077 белорусского рубля.

Согласно новому валютному курсу, доллар снова снизился, также изменен в сторону уменьшения курс российского рубля, а курс евро немного подрос.

В сравнении с установленными на среду, 17 июля, валютными курсами в итоге курс 1 доллара США снижен на 0,012 белрубля, 1 евро подрос на 0,001 рубля, а 100 российских рублей потеряли еще 0,0105 белрубля.

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