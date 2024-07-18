Минпромторг назвал дату повышения утильсбора на автомобили: сколько еще есть времени

«Минпромторг в целом сохранил предложенную комитетом ГД логику индексации утильсбора с резким его увеличением в этом году и последующим более плавным наращиванием показателя до 2030 г. за исключением электромобилей», — пишут «Ведомости».
Планируется внести изменения уже к 1 октября 2024 года. Машины, ввезенные в Россию до этой даты и растаможенные до ноября, еще пройдут по старым тарифам утильсбора. Далее придется платить по повышенным ставкам. При этом ставки для физлиц, которые ввозят авто для себя, останутся неизменными — порядка 3−5 тысяч за самые популярные модели легковушек.
А вот для юрлиц, которые ввозят машины из-за границы в Россию или производят их здесь (для последних пока действуют государственные субсидии), цены на утильсбор вырастут в разы. Например, самые сбор на популярные у россиян авто с объемом двигателя 1−2 литра уже в этом году вырастет на 85% — до 556 200 рублей. К 2025 году он составит 667 400 рублей, а в 2030 перевалит за 1,1 млн рублей.
Автоэксперт Владимир Беспалов считает, что ограничительные меры на импортные авто поднимут на них цены и сместят спрос россиян в более бюджетные сегменты. При этом забота об отечественном производителе еще не гарантирует, что цены на российские авто будут низкими.
Еще один возможный результат повышения ставок утильсбора — резкий рост цен на подержанные автомобили, потому что многие покупатели переключат свое внимание именно на них.
Ранее сообщалось о том, что ставки утильсбора в России вырастут в ближайшее время. Рекомендуем прочитать подробности о том, как изменятся цены на автомобили после нововведения.