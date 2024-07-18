Минпромторг назвал дату повышения утильсбора на автомобили: сколько еще есть времени

А вот для юрлиц, которые ввозят машины из-за границы в Россию или производят их здесь (для последних пока действуют государственные субсидии), цены на утильсбор вырастут в разы. Например, самые сбор на популярные у россиян авто с объемом двигателя 1−2 литра уже в этом году вырастет на 85% — до 556 200 рублей. К 2025 году он составит 667 400 рублей, а в 2030 перевалит за 1,1 млн рублей.