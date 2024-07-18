Завод по производству железобетонных изделий появится в Хабаровском районе

«Наша цель — постепенно запустить дополнительное производство железобетонных конструкций для строительства жилых домов. К осени 2026 года планируем достичь объемов в 60 тысяч кубометров элементов крупнопанельного домостроения. Это позволит увеличить номенклатуру востребованной продукции для строительной отрасли Хабаровского края и предоставить более 300 рабочих мест местным жителям», — сказал директор ООО «УК “Интехстрой” Анатолий Хан.