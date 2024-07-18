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Завод по производству железобетонных изделий появится в Хабаровском районе

Он разместится между селами Матвеевка и Федоровка.

Новый резидент ТОР «Хабаровск» — управляющая компания «Интехстрой» — запустит производство изделий из бетона для крупнопанельного домостроения. Проект с объемом вложений свыше 1,6 миллиарда рублей будет реализован по соглашению с КРДВ. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

ООО «АмурСтройМеханизация» инициировало проект по производству железобетонных изделий для крупнопанельных жилых домов, плит перекрытий, свай, дорожных плит, тротуарных и дорожных бордюров.

«Наша цель — постепенно запустить дополнительное производство железобетонных конструкций для строительства жилых домов. К осени 2026 года планируем достичь объемов в 60 тысяч кубометров элементов крупнопанельного домостроения. Это позволит увеличить номенклатуру востребованной продукции для строительной отрасли Хабаровского края и предоставить более 300 рабочих мест местным жителям», — сказал директор ООО «УК “Интехстрой” Анатолий Хан.

Новый завод будет расположен в Хабаровском районе между селами Матвеевка и Федоровка. К осени 2026 года здесь будут построены формовочный цех, склад готовой продукции, бетоносмесительная установка, административные здания, вспомогательные цехи, железнодорожный тупик и площадка для грузового автотранспорта.