Правила поддержания городской чистоты изменились в Омске

Предложения включают исключение правовых аспектов относительно пунктов проката транспортных средств, а также уточнение понятий, касающихся парковки и освещения территорий. Депутаты выразили разные мнения о документе, однако в итоге проголосовали за его принятие, с целью улучшения состояния городской среды. Стратегия города в целом направлена на повышение качества жизни горожан и следование лучшим практикам других городов.