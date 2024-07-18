Предложения включают исключение правовых аспектов относительно пунктов проката транспортных средств, а также уточнение понятий, касающихся парковки и освещения территорий. Депутаты выразили разные мнения о документе, однако в итоге проголосовали за его принятие, с целью улучшения состояния городской среды. Стратегия города в целом направлена на повышение качества жизни горожан и следование лучшим практикам других городов.
Правила поддержания городской чистоты изменились в Омске
Депутаты горсовета Омска приняли изменения в правила благоустройства и обеспечения чистоты на территории города. Документ, который начнет действовать с 1 марта 2025 года, прошел сложные стадии обсуждения и корректировки.