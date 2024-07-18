Аналитики сравнили ассортимент и цены в сельских и городских магазинах

Второй фактор — развитие федеральных сетей на селе. «Превышение порога доминирования в регионах грозит монополизацией розницы, что негативно сказывается на предложении товара и на ценах. Регионы, где есть превышение порога доминирования одной розничной сети, не столь эластичны по цене. Там сети могут устанавливать более высокую наценку, зарабатывая на своем доминирующем положении. Для развития продовольственной отрасли и оптимизации цен на полке важен приход новых инвесторов и сохранение конкуренции», — считает Леонов. И этого можно достичь за счет сохранения текущих ограничений по доминированию сетей — не более 25% от объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий год в границах субъекта РФ, муниципального района, муниципального или городского округа. Предложения по увеличению этой доли для крупной розницы периодически поступают в Минпромторг.