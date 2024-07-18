Аналитики сравнили ассортимент и цены в сельских и городских магазинах

Общее количество товарных позиций продовольствия в сельских магазинах (населенных пунктах с численностью до 10 тыс. человек) вдвое меньше, чем в городских, подсчитали в NielsenIQ. При этом цены в селе (где, собственно, и производятся продукты) примерно такие же, как в городе.
Так, в одном городском магазине в среднем присутствует 1076 товарных позиций (SKU), а в сельском — только 462. «Практически каждая продовольственная категория в сельских магазинах представлена ощутимо меньшим количеством товаров. Особо показательные примеры — индустрии молочной продукции, напитков и кондитерских изделий, в каждой из которых среднее количество SKU на городском рынке более чем в два раза превышает показатели сельской России», — отмечают в компании. Например, в деревенском магазине можно купить 67 вариантов молочной продукции, а в городском — 200; кондитерских изделий покупатель в сельской торговой точки может выбрать из 109 позиций, в городском магазине — 256.
При этом средние цены по многим позициям практически одинаковые — что в селе, что в городе — разница может не превышать 2−3 ₽ Например, литр молока в сельском магазине стоит 79 ₽, а в городском — 78 ₽ В NielsenIQ объясняют это активной экспансией в сельской России федеральных торговых сетей, для которых характерна фиксированная цена на конкретный продукт во всех торговых точках.
При формировании ассортимента магазинов в сельской местности торговые сети ориентируются на исследования потребительских предпочтений, выбирая самые востребованные покупателями позиции с оптимальным соотношением цена-качество, говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
«В больших городах трафик покупателей в магазинах в несколько раз выше, чем в селах, поэтому расширенная ассортиментная линейка в них оправданна с экономической точки зрения. Обслуживание магазинов в сельской местности сопряжено с повышенными логистическими расходами, поэтому для обеспечения единого уровня доступных цен важно сохранение эффективного ассортимента из товаров с высокой оборачиваемостью. Это позволяет крупным торговым сетям продавать товары, пользующиеся высоким спросом у покупателей, по одинаково низким ценам в сравнении с крупными городами», — пояснил он «РГ».
Цены на товары в том или ином канале продаж зависят от множества факторов: от объемов заказа, от возможности работы напрямую с пищевым производством или от необходимости работы с дистрибьюторами, от необходимости доставки заказа по отдельным торговым точкам вместо поставки крупной партии на распредцентр и прочего. В силу этих причин традиционной рознице, в том числе на селе, сложнее предложить покупателям цены ниже, чем у федерального ритейла, говорит заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
Второй фактор — развитие федеральных сетей на селе. «Превышение порога доминирования в регионах грозит монополизацией розницы, что негативно сказывается на предложении товара и на ценах. Регионы, где есть превышение порога доминирования одной розничной сети, не столь эластичны по цене. Там сети могут устанавливать более высокую наценку, зарабатывая на своем доминирующем положении. Для развития продовольственной отрасли и оптимизации цен на полке важен приход новых инвесторов и сохранение конкуренции», — считает Леонов. И этого можно достичь за счет сохранения текущих ограничений по доминированию сетей — не более 25% от объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий год в границах субъекта РФ, муниципального района, муниципального или городского округа. Предложения по увеличению этой доли для крупной розницы периодически поступают в Минпромторг.
«Вместо разрешения на укрупнение и без того больших игроков нужно дать возможность расширения небольшим и средним каналам сбыта. Чтобы стать конкурентоспособнее, им в свою очередь необходимо работать с оптимизацией ассортимента, например, за счет продукции местных пищевых производств», — говорит Леонов.