В «Омскоблавтотрансе» пожаловались на низкие зарплаты и переработки

В соцсетях появилась анонимная жалоба, написанная, как утверждается, сотрудниками АО «Омскоблавтотранс». Компания занимается межрайонными перевозками.
В жалобе сообщается о низких зарплатах, сокращении часов и постоянных штрафах или лишениях премии. Водители вынуждены перерабатывать из-за нехватки кадров. Зачастую они возвращаются в гараж к полуночи, а в 3−4 утра снова выезжают в рейс. Кроме этого, им приходится самостоятельно мыть автобусы, хотя это не входит в их обязанности.
В ремонтной зоне не хватает не только слесарей, но и запчастей для ремонта подвижного состава. На обращения о необходимости приобретения изношенных автошин руководство ссылается на отсутствие денег.
В Минтрансе прокомментировали, что в «Омскоблавтотрансе» действительно наблюдается дефицит сотрудников. Штатная численность водителей — 370, а фактическая — 290. Их средняя зарплата составляет 48 тысяч рублей, это на 32% выше уровня прошлого года.
Также в ведомстве ответили и на претензии о нехватке средств на ремонт техники. В частности, на закупку автошин за полгода направлено около 780 тысяч рублей. При этом из 180 единиц эксплуатируемых автобусов 149 единиц введены в эксплуатацию в 2024 году и имеют пробег меньше нормативного.