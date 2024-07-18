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В «Омскоблавтотрансе» пожаловались на низкие зарплаты и переработки

Сотрудники недовольны тем, что им приходится самим мыть автобусы и брать подработки.

Источник: Om1.ru

В соцсетях появилась анонимная жалоба, написанная, как утверждается, сотрудниками АО «Омскоблавтотранс». Компания занимается межрайонными перевозками.

В жалобе сообщается о низких зарплатах, сокращении часов и постоянных штрафах или лишениях премии. Водители вынуждены перерабатывать из-за нехватки кадров. Зачастую они возвращаются в гараж к полуночи, а в 3−4 утра снова выезжают в рейс. Кроме этого, им приходится самостоятельно мыть автобусы, хотя это не входит в их обязанности.

В ремонтной зоне не хватает не только слесарей, но и запчастей для ремонта подвижного состава. На обращения о необходимости приобретения изношенных автошин руководство ссылается на отсутствие денег.

В Минтрансе прокомментировали, что в «Омскоблавтотрансе» действительно наблюдается дефицит сотрудников. Штатная численность водителей — 370, а фактическая — 290. Их средняя зарплата составляет 48 тысяч рублей, это на 32% выше уровня прошлого года.

Также в ведомстве ответили и на претензии о нехватке средств на ремонт техники. В частности, на закупку автошин за полгода направлено около 780 тысяч рублей. При этом из 180 единиц эксплуатируемых автобусов 149 единиц введены в эксплуатацию в 2024 году и имеют пробег меньше нормативного.