В «Омскоблавтотрансе» пожаловались на низкие зарплаты и переработки

В жалобе сообщается о низких зарплатах, сокращении часов и постоянных штрафах или лишениях премии. Водители вынуждены перерабатывать из-за нехватки кадров. Зачастую они возвращаются в гараж к полуночи, а в 3−4 утра снова выезжают в рейс. Кроме этого, им приходится самостоятельно мыть автобусы, хотя это не входит в их обязанности.