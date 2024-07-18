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Контрактникам СВО увеличили материальную помощь

Она составляет 500 000 рублей.

Скорректирован Порядок оказания материальной помощи за счет средств резервного фонда правительства Приморского края отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, Украины, а также отдельным категориям граждан в связи с проведением частичной мобилизации.

Ознакомиться с постановлением правительства Приморского края № 393-пп можно в «Приморской газете» № 43 (2185) на странице 23.

Материальная помощь в размере 500 000 рублей будет выплачиваться гражданам, заключившим контракт военнослужащего, контракт сотрудника Росгвардии, контракт о службе в «именном» подразделении начиная с 10 июня 2024 года. Такой же размер выплаты установлен для граждан, призванных на военную службу по мобилизации, заключивших контракт военнослужащего с 10 июня 2024 года.