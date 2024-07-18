Контрактникам СВО увеличили материальную помощь

Материальная помощь в размере 500 000 рублей будет выплачиваться гражданам, заключившим контракт военнослужащего, контракт сотрудника Росгвардии, контракт о службе в «именном» подразделении начиная с 10 июня 2024 года. Такой же размер выплаты установлен для граждан, призванных на военную службу по мобилизации, заключивших контракт военнослужащего с 10 июня 2024 года.