Средняя зарплата в Красноярском крае выросла до 90 тысяч рублей

Среднемесячная заработная плата в Красноярском крае за год выросла на 12,2% и достигла 90,1 тысячи рублей. Об этом сообщается в докладе Красноярскстата о социально-экономическом положении региона.
По данным аналитиков, с апреля 2023-го по апрель 2024 года номинальная зарплата в Красноярском крае выросла на 12,2% — с 79,9 тысячи до 90,1 тысячи рублей.
Самый большой среднемесячный доход в регионе имеют работники добывающей отраслей — 157,2 тысячи рублей в среднем. Также высокие доходы наблюдаются у трудящихся в следующих сферах:
финансы и страхование — 117,9 тысяч рублей;
обрабатывающее производство — 113,1 тысячи рублей;
научно-технические услуги — 112,2 тысячи;
строительство — 109,3 тысячи;
IT и коммуникации — 103,1 тысячи.
Как отмечается в докладе, меньше всего зарплату получают в сфере общепита, гостиничного дела и недвижимости — менее 60 тысяч рублей.