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Средняя зарплата в Красноярском крае выросла до 90 тысяч рублей

За год номинальная зарплата в Красноярском крае выросла на 12,2%.

Среднемесячная заработная плата в Красноярском крае за год выросла на 12,2% и достигла 90,1 тысячи рублей. Об этом сообщается в докладе Красноярскстата о социально-экономическом положении региона.

По данным аналитиков, с апреля 2023-го по апрель 2024 года номинальная зарплата в Красноярском крае выросла на 12,2% — с 79,9 тысячи до 90,1 тысячи рублей.

Самый большой среднемесячный доход в регионе имеют работники добывающей отраслей — 157,2 тысячи рублей в среднем. Также высокие доходы наблюдаются у трудящихся в следующих сферах:

финансы и страхование — 117,9 тысяч рублей;

обрабатывающее производство — 113,1 тысячи рублей;

научно-технические услуги — 112,2 тысячи;

строительство — 109,3 тысячи;

IT и коммуникации — 103,1 тысячи.

Как отмечается в докладе, меньше всего зарплату получают в сфере общепита, гостиничного дела и недвижимости — менее 60 тысяч рублей.