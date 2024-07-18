В Калининском районе Новосибирска запланирован ремонт трех дорог

«Управление дорожного строительства» начала поиск подрядчика, который осуществит ремонт дорожных участков: на улице Окружная от дома № 10 до № 29 к.½, улице Новая Заря от Богдана Хмельницкого до дома № 53, на всей улице Овучкова.