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В Калининском районе Новосибирска запланирован ремонт трех дорог

В Новосибирске на сайте госзакупок объявлен тендер на ремонт трех дорог в Калининском районе.

За проведение работ предлагают 74 миллиона рублей.

«Управление дорожного строительства» начала поиск подрядчика, который осуществит ремонт дорожных участков: на улице Окружная от дома № 10 до № 29 к.½, улице Новая Заря от Богдана Хмельницкого до дома № 53, на всей улице Овучкова.

В документе прописаны требования: снять старые слои покрытия и уложить новые, поднять смотровые и ливневые колодцы и установить бортовые камни и прочие работы.

Срок окончания работ — 11 октября 2024 года. Заявки на участие принимаются до 24 июля.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что «Горэлектротранс» объявил тендер на ремонт 1,9 км трамвайных путей.