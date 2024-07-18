В Калининском районе Новосибирска запланирован ремонт трех дорог

За проведение работ предлагают 74 миллиона рублей.
«Управление дорожного строительства» начала поиск подрядчика, который осуществит ремонт дорожных участков: на улице Окружная от дома № 10 до № 29 к.½, улице Новая Заря от Богдана Хмельницкого до дома № 53, на всей улице Овучкова.
В документе прописаны требования: снять старые слои покрытия и уложить новые, поднять смотровые и ливневые колодцы и установить бортовые камни и прочие работы.
Срок окончания работ — 11 октября 2024 года. Заявки на участие принимаются до 24 июля.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что «Горэлектротранс» объявил тендер на ремонт 1,9 км трамвайных путей.