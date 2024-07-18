В Красноярске недострой напротив стадиона выкупили за 22,8 млн рублей

В Красноярске в конце весны прошли торги на выкуп территории, которая находится напротив стадиона Локомотив. Победителя определили 12 июля. В аукционе было 4 участника: три организации и частное лицо. Торги стартовали с цены в 22,6 миллионов и дошли до 22,8 миллионов.
Уточним, что ранее на этом месте находилась старинная усадьба госпожи Эстер Франкфурт. В начале века территорию отдали под строительство торгового центра.
Но начатое, тaк и не завершили. Много лет проект находил на стадии готовности лишь на 5%.
Теперь территорией распоряжается ООО «Армагедон».