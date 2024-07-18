В Новосибирске могут расторгнуть контракт на ремонт Октябрьского моста

Мэрия Новосибирска планирует расторгнуть договор с компанией «СпецТрансСтрой», которая занимается реконструкцией Октябрьского моста. Подрядчик работает на объекте с 2022 года.
В эфире радиостанции «Городская волна» начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Иосиф Кодалаев рассказал, что темпы работ на мосту снизились. Причина тому — финансовые проблемы.
«К сожалению, обстоятельства такие, что работы он (подрядчик — прим. ред.) физически выполнять не может в том объеме, чтобы закончить их в контрактные сроки. Ключевая задача на этот год — обеспечение открытия движения по мосту на все шесть полос», — объяснил Иосиф Кодалаев.
По словам чиновника, в настоящее время на Октябрьском мосту работают 8−20 человек, а должны — 60. Вопрос расторжения договора и поиски нового подрядчика стоит на повестке у городской мэрии.