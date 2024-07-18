В Новосибирске могут расторгнуть контракт на ремонт Октябрьского моста

«К сожалению, обстоятельства такие, что работы он (подрядчик — прим. ред.) физически выполнять не может в том объеме, чтобы закончить их в контрактные сроки. Ключевая задача на этот год — обеспечение открытия движения по мосту на все шесть полос», — объяснил Иосиф Кодалаев.