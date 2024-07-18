Демешин поднял компенсации за детский сад до 5250 рублей всем хабаровчанам

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил увеличить компенсацию платы за детский сад для всех жителей. Об этом глава региона сообщил в личном Telegram-канале.
Как отметил врио, размер компенсации увеличат 1 сентября 2024 года. Её размер поднимется с 3 850 до 5 250 рублей — столько составит средняя сумма, с которой будет производиться расчёт.
«Это значит, что за одного малыша будет возвращаться 1 040 рублей, за двоих — по 1 900 рублей на каждого. Чем больше детей ходят в детсад, тем больше компенсация семье», — отметил Демешин.
Глава края добавил, что новая мера будет действовать для всех жителей региона вне зависимости от уровня дохода. За одного ребёнка полагается 20% от базовой ставки, за второго — 50%, за третьего и последующих — 70%. Льготой уже пользуются около 54 тысяч родителей.