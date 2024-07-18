Демешин поднял компенсации за детский сад до 5250 рублей всем хабаровчанам

Глава края добавил, что новая мера будет действовать для всех жителей региона вне зависимости от уровня дохода. За одного ребёнка полагается 20% от базовой ставки, за второго — 50%, за третьего и последующих — 70%. Льготой уже пользуются около 54 тысяч родителей.