Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водохранилище и гидроузел хотят построить в Кызылординской области

Кызылорда. 18 июля. КазТАГ — Водохранилище и гидроузел планируется построить в Кызылординской области, сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации.

«Для наполнения водой озер Акшатау и Камыстыбас Аральского района Кызылординской области министерство водных ресурсов и ирригации планирует построить гидроузел у села Аманоткель. Также планируется строительство нового водохранилища на канале Караозек. Об этом на встрече с жителями Кызылординской области сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов», — говорится в сообщении в четверг.

Кроме того, планируется реконструкция Жиделинского водохранилища и Кызылординского гидроузла, а в 2025—2026 годах планируется строительство дополнительных каналов для подпитки водой из реки Сырдарья магистрального канала «Келинтобе» в Жанакорганском районе и сельского округа Сулутобе Шиелинского района.

«Эти меры нужны для более эффективного обеспечения сельского хозяйства области поливной водой и сохранения водных объектов региона», — отметил Нуржигитов.