Водохранилище и гидроузел хотят построить в Кызылординской области

«Для наполнения водой озер Акшатау и Камыстыбас Аральского района Кызылординской области министерство водных ресурсов и ирригации планирует построить гидроузел у села Аманоткель. Также планируется строительство нового водохранилища на канале Караозек. Об этом на встрече с жителями Кызылординской области сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов», — говорится в сообщении в четверг.
Кроме того, планируется реконструкция Жиделинского водохранилища и Кызылординского гидроузла, а в 2025—2026 годах планируется строительство дополнительных каналов для подпитки водой из реки Сырдарья магистрального канала «Келинтобе» в Жанакорганском районе и сельского округа Сулутобе Шиелинского района.
«Эти меры нужны для более эффективного обеспечения сельского хозяйства области поливной водой и сохранения водных объектов региона», — отметил Нуржигитов.