Водохранилище и гидроузел хотят построить в Кызылординской области

«Для наполнения водой озер Акшатау и Камыстыбас Аральского района Кызылординской области министерство водных ресурсов и ирригации планирует построить гидроузел у села Аманоткель. Также планируется строительство нового водохранилища на канале Караозек. Об этом на встрече с жителями Кызылординской области сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов», — говорится в сообщении в четверг.