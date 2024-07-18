Власти рассказали, когда в екатеринбургском метро заменят все турникеты

«Также в скором времени начнется замена выходных турникетов. До Дня города Екатеринбурга мы планируем поставить новое оборудование на “Площади 1905 года”. До конца 2024 года заменим еще на двух станциях, а на остальных — уже в следующем году», — цитирует его пресс-служба мэрии.
Он добавил, что на данный момент два вагона находятся на ремонте. Они вернутся в эксплуатацию к концу текущего года. Тогда парк городского метро будет включать 17 четырехвагонных составов, срок службы которых продлится до 2035 года. Это позволит сократить время между прибытиями в пиковые часы с 4 минут до 3 минут 30−40 секунд.
Ранее белорусская компания «Минскметропроект» предложила администрации Екатеринбурга спроектировать для города новую линию метрополитена. Инициатива прозвучала на встрече мэра Алексея Орлова с директором фирмы Михаилом Рудько на полях выставки «Иннопром-2024». Строительство второй ветки, по подсчетам сторон, обойдется в 120−160 млрд рублей.