Власти рассказали, когда в екатеринбургском метро заменят все турникеты

Он добавил, что на данный момент два вагона находятся на ремонте. Они вернутся в эксплуатацию к концу текущего года. Тогда парк городского метро будет включать 17 четырехвагонных составов, срок службы которых продлится до 2035 года. Это позволит сократить время между прибытиями в пиковые часы с 4 минут до 3 минут 30−40 секунд.