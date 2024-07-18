Назван средний размер пенсии в Казахстане

По данным Минтруда, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 триллион 861,7 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 585,9 миллиарда тенге, солидарной пенсии — 1 триллион 275,8 миллиарда тенге.