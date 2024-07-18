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Назван средний размер пенсии в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили средний размер пенсии в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

По данным Минтруда, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 триллион 861,7 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 585,9 миллиарда тенге, солидарной пенсии — 1 триллион 275,8 миллиарда тенге.

«По состоянию на 1 июля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 391 тысячу человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 июля 2024 года составил 132 110 тенге, в том числе размер солидарной пенсии — 89 479 тенге, базовой пенсии — 42 631 тенге», — говорится в сообщении.

Напомним, в июне средний размер совокупной пенсии составил 132 401 тенге.