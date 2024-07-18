В Пермском крае средняя цена бензина впервые превысила 57 рублей

Росстат опубликовал данные о потребительских ценах на нефтепродукты с 9 по 15 июля 2024 года. Рост стоимости одного литра бензина отметили в 82 из 89 регионов страны. В Пермском крае средняя цена автомобильного топлива впервые превысила 57 ₽: с начала июля рост составил 52 коп., за прошедшую неделю — 15 коп.
За прошедшую неделю средняя цена за один литр бензина поднялась с 56,91 до 57,06 ₽, на 1 июля она составляла 56,54 коп. Наибольший рост за неделю отмечен на бензин марки АИ-92 — на 19 коп. с 52,45 до 52,64 коп. Чуть меньший рост у АИ-95 — на 17 коп. с 57,06 до 57,23 ₽ Цена одного литра бензина АИ-98 осталась без изменения — 72,19 ₽
Есть незначительный рост и дизельного топлива на автозаправках Пермского края — с 66,43 до 66,50 ₽
Средняя цена бензина за неделю с 9 по 15 июля в целом по России также поднялась с 56,43 до 56,73 ₽, дизтоплива — с 65,99 до 66,15 ₽ Наибольший рост на бензин отмечен в республиках Тыва и Дагестан — 2,5% и 2,1% соответственно.
Пермский край по средней цене одного литра бензина продолжает лидировать не только среди регионов Приволжского федерального округа, а также Уральского и Центрального округов России.