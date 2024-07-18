В Пермском крае средняя цена бензина впервые превысила 57 рублей

За прошедшую неделю средняя цена за один литр бензина поднялась с 56,91 до 57,06 ₽, на 1 июля она составляла 56,54 коп. Наибольший рост за неделю отмечен на бензин марки АИ-92 — на 19 коп. с 52,45 до 52,64 коп. Чуть меньший рост у АИ-95 — на 17 коп. с 57,06 до 57,23 ₽ Цена одного литра бензина АИ-98 осталась без изменения — 72,19 ₽