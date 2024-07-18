Белорусы стали реже отдыхать за границей. Куда теперь ездят чаще всего

Чаще всего за границей в прошлом году вне стран СНГ белорусы отдыхали в Турции (их доля составила 34,2%), Египте (19,9%) и ОАЭ (17%). В 2019 году в этом плане Египет был на втором месте (33,5%), а Турция (20,1%) — на третьем. Тогда лидировала доля из других стран, на нее приходилось 37,4%. О каких именно странах идет речь, в буклете не уточняется.