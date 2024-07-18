В Свердловской области вырос спрос на специалистов из сферы IT

Год к году средняя предлагаемая зарплата в сфере информационных технологий в Свердловской области выросла на 13%. На сегодняшний день она составляет 75,2 тысячи рублей. Значительнее всего увеличились заработные платы у специалистов техподдержки и технических директоров (по +50%, 50 тысяч рублей и 150 тысяч рублей соответственно), методологов (+43%, 100 тысяч рублей) и руководителей проектов (+25%, 100,3 тысячи рублей).