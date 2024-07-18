В Свердловской области вырос спрос на специалистов из сферы IT

Значительнее всего вырос спрос на аналитиков: продуктовых (в 2,6 раза больше вакансий), системных (+99%) и бизнес-аналитиков (+93%). Увеличилось и количество предложений для методологов (+79%) и тестировщиков (+67%). В сфере IT больше всех открытых вакансий приходится на программистов (25%), специалистов техподдержки (14%), а также на руководителей проектов и аналитиков (по 9%).
Год к году средняя предлагаемая зарплата в сфере информационных технологий в Свердловской области выросла на 13%. На сегодняшний день она составляет 75,2 тысячи рублей. Значительнее всего увеличились заработные платы у специалистов техподдержки и технических директоров (по +50%, 50 тысяч рублей и 150 тысяч рублей соответственно), методологов (+43%, 100 тысяч рублей) и руководителей проектов (+25%, 100,3 тысячи рублей).
Наибольшую зарплату в регионе в сфере IT готовы предложить руководителям группы разработки (200 тысяч рублей), директорам по информационным технологиям (180 тысяч рублей), а также DevOps-инженерам и техническим директорам (по 150 тысяч рублей).
В Свердловской области значительный спрос также был замечен на соискателей без опыта работы. Во втором квартале нынешнего года в регионе работодателями было опубликовано 51,2 тысячи вакансий, в которых они готовы рассмотреть таких кандидатов. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.