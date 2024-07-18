Такого не было 10 лет: рекордный рост цен на квартиры в Минске

«Ценообразование на вторичке и первичке — это как вопрос, что появилось раньше: курица или яйцо. Так и у нас спрашивают: что первым начинает расти в цене — новостройки или вторичка. Так вот, в рост всегда первыми идут новостройки, а вторичка подтягивается. Но при условии, что рынок растущий и есть ряд позитивных трендов. Если присутствуют какие-то негативные моменты, то первым на снижение идет вторичка».