В Башкирии утверждена средняя рыночная стоимость жилья

Средняя рыночная стоимость одного «квадрата» жилья необходима для расчета субсидий, выделяемых гражданам, постоянно проживающим в республике и нуждающимся в улучшении жилищных условий. Средства выделяются им за счет федерального и республиканского бюджетов на участие в строительстве (приобретении) жилья.