В Башкирии утверждена средняя рыночная стоимость жилья

Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.
Средняя рыночная стоимость одного «квадрата» жилья необходима для расчета субсидий, выделяемых гражданам, постоянно проживающим в республике и нуждающимся в улучшении жилищных условий. Средства выделяются им за счет федерального и республиканского бюджетов на участие в строительстве (приобретении) жилья.
Как сообщал ранее Башинформ, семейная ипотека по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года.