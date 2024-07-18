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В Башкирии утверждена средняя рыночная стоимость жилья

Минстрой Башкирии утвердил среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья на третий квартал 2024 года в сумме 113 262 рублей.

Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Средняя рыночная стоимость одного «квадрата» жилья необходима для расчета субсидий, выделяемых гражданам, постоянно проживающим в республике и нуждающимся в улучшении жилищных условий. Средства выделяются им за счет федерального и республиканского бюджетов на участие в строительстве (приобретении) жилья.

Как сообщал ранее Башинформ, семейная ипотека по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года.

недвижимость