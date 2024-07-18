Стоимость проезда поднимут на семи автобусных маршрутах Иркутска

Перевозчик, который обслуживает маршруты под номерами 5к, 11к, 17, 23, 10 т, 9, 49 уведомил, что с 24 июля оплата составит 35 рублей до восьми часов вечера и 40 рублей после восьми. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
— Коммерческие перевозчики, согласно действующему законодательству, имеют право самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда, направив соответствующее уведомление в администрацию города, — уточнили в пресс-службе.
Автобус № 5к ездит по маршруту «м/р Солнечный (Сибэкспоцентр) — Ц. Рынок»; № 11к «Бульвар Постышева — Ц. Рынок» «№ 17 “м/р Солнечный (ЖК Море солнца) — Ц. Рынок”, № 23 по “Ц. Рынок — Реабилитационный центр”, № 10 т по “Реабилитационный центр — плотина ГЭС — Ц. Рынок”, № 9 “Ц. Рынок — с. Дубинина”, № 49 “м/р Топкинский — Автовокзал — Ц. Рынок — Ж/д вокзал — Автовокзал — м/р Топкинский”.