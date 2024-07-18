Челябинцы за месяц набрали более четырех тысяч кредитов на покупку авто

Согласно представленным данным, в Челябинской области за первый месяц лета количество выданных автокредитов составило 4,47 тыс. единиц. По сравнению с маем этот показатель незначительно, но все же поправился — в последнем месяце весны было выдано 4,46 тыс. автозаймов, таким образом, месячный рост составил 0,2%.
В настоящий момент среди российских регионов Челябинская область в вопросе кредитования населения на покупку авто занимает 8 место. Из регионов Уральского федерального округа Южный Урал находится на первой позиции. Правда, ей на пятки наступает Свердловская область, которая в общероссийском рейтинге находится на 9 позиции.
Отметим, также, что на этом рынке Челябинская область пошла против общероссийского тренда, так как в целом про стране количество выдачи автокредитов за месяц сокращалось, а не росло (минус 4,1%).