В УзЛиДеП открестились от новых дорогих автомобилей

Ранее в соцсетях появились сообщения с прикрепленным документом, в котором говорились о решении обновить автопарк и закупить 15 автомобилей Chevrolet Tracker, автомобиля Chevrolet Traverse и Kia K5 общей стоимостью более 5 миллиардов сумов. Все машины планировалось приобрести в этом году.