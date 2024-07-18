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В УзЛиДеП открестились от новых дорогих автомобилей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) опровергла информацию о намерении купить несколько новых дорогих автомобилей, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: УзЛиДеП

Ранее в соцсетях появились сообщения с прикрепленным документом, в котором говорились о решении обновить автопарк и закупить 15 автомобилей Chevrolet Tracker, автомобиля Chevrolet Traverse и Kia K5 общей стоимостью более 5 миллиардов сумов. Все машины планировалось приобрести в этом году.

«Либерально-демократическая партия Узбекистана не собирается закупать служебные автомобили в 2024 году. Такая задача не указана в утвержденном бюджете партии», — говорится в официальном сообщении.

Отметим, что в источнике пост с документом удален.