В компании «Кубань-вино» возникли проблемы с импортом после национализации

«Сейчас поставщики-нерезиденты отказываются от исполнения контрактов для винодельни, поскольку отгрузка в адрес государственного предприятия находится под усиленным надзором, — рассказал “Газете.Ru” источник, близкий к “Арианту”. — С конца мая “Кубань-Вино”, как и другие активы ГК “Ариант”, были переданы в управление структуре Россельхозбанка. Банк находится под санкциями ЕС и ряда других стран, а также был отключен от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT в июне 2022 года. Впрочем, он может использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями».