Около 700 свердловских СНТ могут быть газифицированы

В Свердловской области почти 700 садовых некоммерческих товариществ смогут поучаствовать в программе догазификации. Всего в регионе существует 1 799 СНТ.
— В настоящее время в муниципальных образованиях Среднего Урала проводится их инвентаризация. Это позволит составить актуальный перечень домовладений, расположенных в СНТ, которые могут быть подключены к газу, — передает департамент информационной политики Свердловской области.
Предполагается, что инженерная инфраструктура будет проводиться до границ участков домовладений СНТ бесплатно. Как отметил министр энергетики ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, жильцы 2 856 домов садовых некоммерческих товариществ изъявили желание газифицировать свое жилье.
— В первую очередь мы будем прокладывать сети к домам в уже газифицированных СНТ. Далее работы продолжатся в негазифицированных СНТ, которые расположены в газифицируемых населённых пунктах, — отметил Николай Смирнов.