Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 июля

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 474,83 тенге, евро — 518,99 тенге, рубля — 5,4 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 474 тенге, продажи — 479 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 516 тенге, продажи — 522тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5,3 тенге, продажи — 5,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 475,3 тенге, продажи — 477,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 519,5 тенге, продажи — 523,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 5,31 тенге, продажи — 5,41 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 476 тенге, продажи — 478 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 517 тенге, продажи — 522 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,3 тенге, продажи — 5,35 тенге.
Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.