Во Владивостоке ввели абонементы для виртуальных транспортных карт

Виртуальная транспортная карта (ВТК) отличается от привычной единой транспортной карты (ЕТК) только тем, что она находится в смартфоне, а не на физическом носителе. Оформить ее довольно просто. Нужно установить приложение «Транспортная карта Владивостока», зарегистрироваться в нем, выпустить виртуальную транспортную карту и активировать ее. Но важный момент, воспользоваться услугой могут владельцы телефонов на базе Android, оснащенных технологией бесконтактной оплаты NFC. Это абсолютно бесплатно, правда для активации на карте должно быть не меньше 100 рублей. Соответственно, новый абонент сразу должен пополнить баланс, а позже эти деньги просто использовать на поездки в общественном транспорте. Удобно, что всю историю операций по карте можно просмотреть в приложении.