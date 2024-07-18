Во Владивостоке ввели абонементы для виртуальных транспортных карт

Виртуальные транспортные карты — отличная и современная альтернатива для пассажиров общественного транспорта Владивостока. Они принимаются наравне с наличными, ЕТК, брелоками, браслетами и банковскими картами. Судя по отзывам местных жителей, многие пользуются именно виртуальными, поэтому для удобства решено было ввести и абонементы для них. Подробнее — в материале «КП — Дальний Восток».
«Мы приняли решение расширить возможность приобретения билетов длительного пользования для данного типа карт. Таким образом, с 25 июля пользователям будет доступна покупка абонементов», — рассказали в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр».
Специалисты разработали разные тарифы, пользователям лишь остается выбрать наиболее удобный для себя:
«Безлимитный» — 2 100 рублей;
«Электрический транспорт. 40 поездок» — 988 рублей;
«Автобус. 40 поездок» — 1 330 рублей.
Абонементы можно купить ежемесячно, начиная с 25-го числа текущего месяца по 5-е число следующего. Стоит отметить, что воспользоваться ими можно только в общественном транспорте дальневосточной столицы.
Виртуальная транспортная карта (ВТК) отличается от привычной единой транспортной карты (ЕТК) только тем, что она находится в смартфоне, а не на физическом носителе. Оформить ее довольно просто. Нужно установить приложение «Транспортная карта Владивостока», зарегистрироваться в нем, выпустить виртуальную транспортную карту и активировать ее. Но важный момент, воспользоваться услугой могут владельцы телефонов на базе Android, оснащенных технологией бесконтактной оплаты NFC. Это абсолютно бесплатно, правда для активации на карте должно быть не меньше 100 рублей. Соответственно, новый абонент сразу должен пополнить баланс, а позже эти деньги просто использовать на поездки в общественном транспорте. Удобно, что всю историю операций по карте можно просмотреть в приложении.
Оплачивать проезд виртуальной картой тоже не составит труда. Нужно просто разблокировать свой телефон и поднести его к терминалу. При выполненной операции на экране смартфона появляется надпись: «Успешно».