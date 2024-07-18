В Ростове могут снести три старых аварийных здания

Все эти дома признаны аварийными, они не являются объектами культурного наследия. При этом дом на Максима Горького был возведён в 1885 году, на Республиканской — в 1917 году, а на Коминтерна — в 1951 году. Собственникам жилых помещений предоставят компенсацию в соответствии с рыночной стоимостью. Её установит независимый оценщик.