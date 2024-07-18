Более 2,1 млн т зерна с учетом рапса намолочено в Беларуси

По данным на 18 июля, в стране собрано всего зерна (с учетом рапса) 2,163 млн т, из них — 1,475 млн т зерновых и зернобобовых культур, 688 тыс. т озимого рапса.



В общую копилку зерна с учетом рапса Брестская область собрала 589,5 тыс. т, Минская — 519 тыс. т, Гродненская — 477,1 тыс. т, Гомельская — 289,1 тыс. т, Могилевская — 200,3 тыс. т, Витебская — 88,3 тыс. т.



Все области уже завершили уборку озимого ячменя.



Параллельно идет теребление льна. Вытереблено 16,5 тыс. га (36,9% подлежащих уборке площадей).



Соломы после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур убрано на 47,8% к скошенным площадям.



Наряду с уборкой урожая продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Всего заготовлено 3,1864 млн т кормовых единиц (32,5% к плану), что на 1 условную голову скота составляет 10,59 ц кормовых единиц (плюс 2,42 ц кормовых единиц к уровню 2023 года).



Поставлена задача перед аграриями максимально заготовить и внести органические удобрения в летне-осенний период. Всего на поля под сев озимых культур вывезено 11,4 млн т, внесено 1,89 млн т (14,7%).