Все марки бензина подорожали в Волгоградской области

Цены на автомобильное топливо снова резко подскочили на АЗС в Волгоградской области. За последнюю неделю водители платят больше обычного, чтобы заправиться. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградстата, специалисты провели мониторинг с 8 по 15 июля.
Так, на 0,39% подорожало дизельное топливо. За литр водители платят 63 рубля 9 копеек. Бензин автомобильный марки АИ-92 изменился в цене на 0,6% и обходится покупателям в 53 рубля 1 копейку. АИ-95 на сегодняшний день в среднем стоит 58 рубля 96 копеек, что на 0,56 больше. АИ-98 подскочил в цене до 69 рублей 64 копеек (подорожание на 0,69%).