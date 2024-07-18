Все марки бензина подорожали в Волгоградской области

Так, на 0,39% подорожало дизельное топливо. За литр водители платят 63 рубля 9 копеек. Бензин автомобильный марки АИ-92 изменился в цене на 0,6% и обходится покупателям в 53 рубля 1 копейку. АИ-95 на сегодняшний день в среднем стоит 58 рубля 96 копеек, что на 0,56 больше. АИ-98 подскочил в цене до 69 рублей 64 копеек (подорожание на 0,69%).