С 25 августа процедура банкротства для граждан станет доступнее

Введение в действие поправок позволит:
- при исчислении срока отсутствия погашения по долгу не учитывать платеж по обязательствам менее 1 МРП;
- срок отсутствия погашения по договорам, уступленным коллекторскому агентству, рассчитывать с даты последнего платежа до уступки права (требования);
- не требовать подтверждения принятия мер по урегулированию неисполненных обязательств в случае отсутствия платежей по ним более 12 месяцев;
- применить процедуру внесудебного банкротства по обязательствам перед всеми организациями, которым принадлежат права требования по договорам банковского займа, договорам займа (кредита) и договорам о предоставлении микрокредита физических лиц;
- при подаче заявления о применении процедуры внесудебного банкротства, должник не указывает сведения о кредиторе и сумме долга, а также не обязан прилагать документы к заявлению.
Для применения соответствующей процедуры необходимо согласие супруга.