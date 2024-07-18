С 25 августа процедура банкротства для граждан станет доступнее

19 июня был подписаны поправки по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, передаёт BaigeNews. Документом в частности, внесены изменения в ЗРК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

