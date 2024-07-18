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С 25 августа процедура банкротства для граждан станет доступнее

19 июня был подписаны поправки по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, передаёт BaigeNews. Документом в частности, внесены изменения в ЗРК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

Введение в действие поправок позволит:

  • при исчислении срока отсутствия погашения по долгу не учитывать платеж по обязательствам менее 1 МРП;
  • срок отсутствия погашения по договорам, уступленным коллекторскому агентству, рассчитывать с даты последнего платежа до уступки права (требования);
  • не требовать подтверждения принятия мер по урегулированию неисполненных обязательств в случае отсутствия платежей по ним более 12 месяцев;
  • применить процедуру внесудебного банкротства по обязательствам перед всеми организациями, которым принадлежат права требования по договорам банковского займа, договорам займа (кредита) и договорам о предоставлении микрокредита физических лиц;
  • при подаче заявления о применении процедуры внесудебного банкротства, должник не указывает сведения о кредиторе и сумме долга, а также не обязан прилагать документы к заявлению.

Для применения соответствующей процедуры необходимо согласие супруга.