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«Россия» получила рекомендации производителя SSJ при замене датчиков

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), которая является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet (SSJ) 100, получила письмо от производителя этих самолетов с рекомендациями о соблюдении требований при замене датчиков угла атаки и довела эту информацию до компаний, ведущих техобслуживание (ТО) воздушных судов данного типа, сообщил РИА Новости перевозчик.

Источник: © РИА Новости

Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 «Яковлев» направил письмо в авиакомпании с рекомендациями строго соблюдать требования при замене датчиков угла атаки, написал ранее РБК со ссылкой на компанию. Предварительной версией крушения SSJ авиакомпании «Газпром авиа» в Подмосковье считается неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки во время техобслуживания с отклонением примерно в 5 градусов, писала газета «Известия» с ссылкой на источники.

«Письмо получили. Информацию, которая в нем, довели до всех компаний, которые осуществляют периодическое и оперативное техническое обслуживание воздушных судов авиакомпании», — сообщили в «России».

Авиакомпания «Россия» — крупнейший эксплуатант отечественных воздушных судов, в ее флоте 78 Sukhoi Superjet российского производства. Технический блок авиакомпании выполняет обслуживание всех типов воздушных судов из парка перевозчика, в том числе периодические (трудоемкие) формы на воздушных судах Airbus A319/320 и Sukhoi Superjet 100.

Sukhoi Superjet авиакомпании «Газпром авиа» потерпел крушение 12 июля 2024 года в подмосковном лесу в районе города Коломны. На борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. СК сообщал, что лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт «Внуково», однако рухнул в районе деревни Апраксино.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) 15 июля сообщил, что приступил к расшифровке и анализу информации бортовых регистраторов упавшего самолета. Источник в авиаотрасли 17 июля сообщил РИА Новости, что обстоятельства крушения указывают на человеческий фактор, есть вопросы к тем, кто осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом.