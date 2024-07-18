«Россия» получила рекомендации производителя SSJ при замене датчиков

Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 «Яковлев» направил письмо в авиакомпании с рекомендациями строго соблюдать требования при замене датчиков угла атаки, написал ранее РБК со ссылкой на компанию. Предварительной версией крушения SSJ авиакомпании «Газпром авиа» в Подмосковье считается неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки во время техобслуживания с отклонением примерно в 5 градусов, писала газета «Известия» с ссылкой на источники.