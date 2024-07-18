Цены на продукты в Казахстане снижаются впервые за 8 лет

Об этом стало известно в ходе коллегии по итогам работы Министерства торговли и интеграции за первое полугодие, которая прошла 17 июля под председательством Армана Шаккалиева.
Глава МТИ сообщил, что впервые с 2016 года в Казахстане наблюдается снижение индекса цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Такие результаты были достигнуты благодаря эффективным мерам, предпринятым МТИ совместно с МСХ и акиматами. Средний индекс дефляции составил 99,8%. В июне средний индекс цен снизился на 0,3%, а с начала года — на 0,2%.
На коллегии также обсуждались вопросы продвижения несырьевого экспорта. По словам вице-министра Кайрата Торебаева, экспорт несырьевых товаров вырос за первые пять месяцев 2024 года, достигнув $10,5 млрд, что обусловлено высоким спросом на цветные металлы и подсолнечное масло. В последние годы экспорт казахстанских услуг продемонстрировал значительный рост: в 2023 году — на 29,1%, а за первый квартал 2024 года — на 16,8%.
Кайрат Торебаев также выделил важные аспекты для стимулирования экспорта: производство, логистика, конкуренция и доступ на рынки. Для эффективного решения данных вопросов был создан Оперативный штаб, который активно координирует действия и упрощает экспортные процессы. В рамках этой инициативы также активно развиваются новые торговые представительства и инфраструктура для поддержки экспортеров.
Председатель комитета технического регулирования и метрологии Жанна Есенбекова сообщила о результатах работы Ситуационного штаба, который заседал в первом полугодии 10 раз с участием контролирующих органов и отраслевых ассоциаций.
«Из 945 досмотренных транспортных средств было отобрано 157 проб молока и молочной продукции, из которых в 40 случаях выявлены несоответствия, в основном по маркировке. Отменено 723 сертификата и декларации о соответствии, в том числе 144 декларации на пищевую продукцию. На данный момент действует усиленный контроль на границе для 10 производителей молочной продукции из соседних стран» Жанна Есенбекова.
В ходе коллегии первый вице-министр Айжан Бижанова подчеркнула необходимость модернизации рынков и поддержки отечественных товаропроизводителей. К 1 января 2026 года все торговые рынки должны быть модернизированы и соответствовать стандартам градостроительных, санитарных и пожарных норм. Для поддержки отечественных производителей предусмотрено увеличение полочного пространства до 50% для продовольственных товаров и до 20% для непродовольственных товаров.
Планируется также стандартизировать деятельность ярмарок, уличной и выносной торговли для улучшения доступности товаров и услуг населению. Местные исполнительные органы обязаны утверждать календарь проведения ярмарок и предоставлять бесплатные торговые места для отечественных производителей.
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев подчеркнул необходимость ускорения процесса модернизации рынков и контроля за выполнением запланированных мероприятий. Он также отметил, что при невыполнении обязательств по модернизации будут рассматриваться вопросы возврата земельных участков. Кроме того, этот вопрос будет рассмотрен на заседании профильного Комитета Мажилис Парламента РК.