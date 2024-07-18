Цены на продукты в Казахстане снижаются впервые за 8 лет

На коллегии также обсуждались вопросы продвижения несырьевого экспорта. По словам вице-министра Кайрата Торебаева, экспорт несырьевых товаров вырос за первые пять месяцев 2024 года, достигнув $10,5 млрд, что обусловлено высоким спросом на цветные металлы и подсолнечное масло. В последние годы экспорт казахстанских услуг продемонстрировал значительный рост: в 2023 году — на 29,1%, а за первый квартал 2024 года — на 16,8%.