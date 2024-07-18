Поток иностранных туристов в Беларусь уменьшился в два раза

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Количество въездных туристических поездок иностранных граждан в прошлом году составило чуть более 5,6 миллиона, следует из опубликованных данных Белстата.
Это примерно в два раза меньше, чем в доковидные времена. В 2019 году въездных иностранных туристических поездок было примерно 11,8 миллиона. Затем в пандеймийный 2020 год показатель резко упал до 3,6 миллиона.
Расти турпоток начал в 2021-м, но пока не достиг прежнего уровня. Едут в страну, как правило, граждане стран СНГ. Такая тенденция была и до пандемии коронавируса.
В 2023 году количество поездок из стран СНГ составило около пяти миллионов. Из других государств — примерно 640 тысяч.
Основную массу туристов не из СНГ ранее составляли граждане Литвы (41,7%). Теперь на первом месте Латвия (48,7), заметные доли у Литвы (10,8%), Эстонии (7,5%), Китая (6,8%) и Германии (4,6%).
Куда едут белорусы
Объемы выездного туризма также сократились. В 2019-м у граждан Беларуси было свыше 9,2 миллиона зарубежных турпоездок. Затем фиксировалось резкое падение, а с 2022 года начался незначительный рост. В 2023-м поездок было немногим больше 4,2 миллионов.
Если не брать в расчет постсоветские страны, то наиболее популярное направление по итогам прошлого года Турция, Египет и ОАЭ.
Внутренний туризм динамично растет. В ковидный год он тоже сокращался, а по итогам 2023-го немного перекрыл уровень 2019-го, превысив 19,8 миллионов (плюс 4,4% к 2019 году).
Что с турбизнесом
Число туристических организаций продолжает сокращаться с 2019 года: было 1 544, а сейчас их стало 1 108. Около половины компаний базируется в Минске.
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата в отрасли выросла с 875 почти 1,6 тысячи рублей.
Выручка «коллективных средств размещения» (отели и другое) тоже увеличилась за четыре года с 712,2 миллиона до более чем 1 миллиарда рублей.