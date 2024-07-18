Потребительская уверенность казахстанцев в июне продолжила улучшаться

Индекс потребительской уверенности (CCI) в Казахстане в июне показал улучшение третий месяц подряд и достиг 103,7 пункта, что указывает на более уверенное нахождение в позитивной зоне выше 100 пунктов, говорится в обзоре Freedom Finance Global.
Улучшение настроений случилось практически равномерно по всем пяти субиндексам. При этом выделяются оценки экономического состояния и благоприятности условий для крупных покупок. В сравнении с прошлогодним июнем CCI оказался на 6,8 пункта выше.
Субиндекс произошедших изменений экономической ситуации за последний год продолжает восстановление третий месяц подряд. На этот раз он вырос на 3,9 пункта и достиг 78,1 пункта. 18,3% опрошенных казахстанцев считают, что экономическая ситуация в стране показала улучшение, хотя в мае таких было лишь 16,4%. Тем не менее значительное большинство (44%) продолжает давать противоположный ответ.
Вторым субиндексом, показавшим наибольшее улучшение в сравнении с маем, стала оценка благоприятности текущих условий для крупных покупок. Этот показатель вырос на 3,7 пункта, достигнув отметки в 76 пунктов, что является лучшим результатом за все 22 месяца сбора данных (в Казахстане исследование проводится дольше, чем в остальных странах). 32,5% казахстанцев считают, что сейчас скорее благоприятные условия для крупных покупок. В мае доля таких людей была на 2 п. п. ниже. При этом противоположное мнение имеют 57,6% опрошенных что на 2,7 п. п. меньше, чем в мае.
В региональном разрезе лучший прогресс показала Мангистауская область, где данный показатель вырос с 23,5 до 44,2%. Причем в июне эта доля оказалась наиболее высокой с небольшим опережением показателей Туркестанской области. С другой стороны, в Актюбинской области произошло наибольшее снижение доли положительных ответов — с 36,7 до 24,6%, что сделало этот регион главным аутсайдером прошедшего месяца.
Инфляционные оценки жителей Казахстана продолжили снижение после рекордно низких показателей мая. За прошедший месяц 39% жителей (в мае — 39,7%) заметили сильный рост цен. Рекордно низкий показатель был обновлен третий месяц подряд. А вот в вопросе сильного роста цен в горизонте прошедшего года снижение оказалось куда более ощутимым Доля заметивших более быстрый, чем раньше, рост цен упала с 55,1 до 52%, что также является новым рекордом.
Инфляционные ожидания казахстанцев в среднем немного выросли. Доля людей, ожидающих сильного роста цен в горизонте одного месяца, осталась на прежнем уровне в 16%, что близко к рекорду. С другой стороны, в горизонте следующих 12 месяцев чуть больше людей ждут ускорения роста цен: с 19,2 до 20,9%.
Среди отдельных товаров и услуг большинство респондентов все еще волнует существенный рост цен на продукты питания. Список наиболее заметно подорожавших категорий товаров остается неизменным: «Мясо и птица», «Молоко и молочные изделия», «Хлеб и хлебобулочные изделия» и «Овощи и фрукты». Тем не менее по хлебу в этот раз куда меньше людей заметили сильный рост цен: 24,6% против 31,9% — в мае. И все же отметим, что эти продукты питания продолжают находиться в топ-4 у опрошенных казахстанцев последние восемь месяцев подряд. В целом особо заметного увеличения инфляционных ощущений по отдельным продуктам не появилось, кроме как по интернету и связи. По этому виду услуг доля заметивших сильный рост цен увеличилась с 4,7 до 12,1%. Отметим небольшое снижение и стабилизацию аналогичного показателя по услугам ЖКХ в районе 15−16%. Согласно официальной статистике, средний месячный рост тарифов на услуги ЖКХ составил лишь 0,2%, что значительно ниже, чем в предыдущие два месяца (0,9 и 0,7%).
Девальвационные ожидания казахстанцев в июне резко выросли в сравнении с маем на фоне ослабления тенге почти на 6% по отношению к доллару. Согласно результатам опроса доля казахстанцев, ждущих ослабления тенге в горизонте одного года, увеличилась с 48,9 до 56,2%, а в горизонте одного месяца — с 29 до 36,9%. Оба показателя несильно отстали от рекордных уровней. Первый — лишь на 0,2 п. п., а второй — на 1,6 п. п. Напомним, что прошлые рекорды были зафиксированы в сентябре 2023 года при похожем резком ослаблении тенге к доллару.
Инфляционные параметры по большей части показали снижение, хоть и не такое уверенное. Существенно и до рекордно низких значений упала доля тех, кто заметил ускорение роста цен за последний год. Девальвационные ожидания в странах Центральной Азии также продемонстрировали разнонаправленное движение. В Казахстане на фоне ослабления тенге на 7,3−7,9 п. п. больше людей ждут роста доллара. При этом ожидания оказались чуть ниже рекордов, которые были установлены в сентябре 2023 года, когда тоже происходило резкое ослабление тенге. Двенадцатая волна исследования потребительской уверенности населения четырех стран Центральной Азии показывает развитие заданных ранее трендов. Казахстан продолжает рост, начатый в апреле, и теперь уверенно находится в позитивной зоне.
«Июнь 2024 года по большей части оказался позитивным для стран Центральной Азии. В Казахстане наблюдается заметный рост индекса потребительской уверенности (CCI), который впервые с января уверенно перешагнул нейтральную границу в 100 пунктов. Наибольшее улучшение фиксируется в оценке экономической ситуации в стране, а также в вопросе благоприятности условий для крупных покупок. Хоть и до рекорда ноября 2023 года еще несколько пунктов, июньский результат оказался третьим за все 22 месяца сбора данных. Отметим также значительный рост CCI в Кыргызстане, который обновил новый рекорд и закрепился на втором месте в регионе, опережая Узбекистан более чем на 10 пунктов. Это произошло во многом благодаря новому рекорду по благоприятности условий для крупных покупок. Теперь же большинство жителей Кыргызстана высказывает позитивное мнение по этому вопросу, установив абсолютный рекорд за все время исследования в Центральной Азии. У лидера по индексу потребительской уверенности — Таджикистана — ситуация остается стабильной», — отметил аналитик Freedom Finance Global ДаниярОразбаев.
В Казахстане и Узбекистане аналитики ежемесячно собирают по 3 600 анкет, в Кыргызстане — 1 600, в Таджикистане — 1 200, соразмерно объему населения в исследуемых странах. Исследования базируются на методологии, используемой для получения индексов потребительской уверенности во многих странах мира и адаптированной под локальные задачи компанией United Research Technologies Group. Метод сбора данных — телефонный опрос. Анкета опроса адаптирована: исследование проводится на родном языке респондентов.