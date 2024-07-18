Потребительская уверенность казахстанцев в июне продолжила улучшаться

Среди отдельных товаров и услуг большинство респондентов все еще волнует существенный рост цен на продукты питания. Список наиболее заметно подорожавших категорий товаров остается неизменным: «Мясо и птица», «Молоко и молочные изделия», «Хлеб и хлебобулочные изделия» и «Овощи и фрукты». Тем не менее по хлебу в этот раз куда меньше людей заметили сильный рост цен: 24,6% против 31,9% — в мае. И все же отметим, что эти продукты питания продолжают находиться в топ-4 у опрошенных казахстанцев последние восемь месяцев подряд. В целом особо заметного увеличения инфляционных ощущений по отдельным продуктам не появилось, кроме как по интернету и связи. По этому виду услуг доля заметивших сильный рост цен увеличилась с 4,7 до 12,1%. Отметим небольшое снижение и стабилизацию аналогичного показателя по услугам ЖКХ в районе 15−16%. Согласно официальной статистике, средний месячный рост тарифов на услуги ЖКХ составил лишь 0,2%, что значительно ниже, чем в предыдущие два месяца (0,9 и 0,7%).