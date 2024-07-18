Сгоревший Дом Чардымова в Нижнем Новгороде восстановят до конца 2024 года

Ранее Совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области одобрил выделение участка для восстановления ценного объекта исторической среды на улице Большая Печерская, рядом с Домом Чардымова. На месте сгоревшего двухэтажного дома планируется построить здание таких же объемных решений по архитектурной стилистике начала XX века.