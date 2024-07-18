Сгоревший Дом Чардымова в Нижнем Новгороде восстановят до конца 2024 года. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений региона.
Сейчас проходит историко-культурная экспертиза проектной документации. После — определят объем необходимых денежных средств и приступят к строительным работам.
«Окончание работ планируется на конец 2024 года», — заключили в министерстве.
Ранее Совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области одобрил выделение участка для восстановления ценного объекта исторической среды на улице Большая Печерская, рядом с Домом Чардымова. На месте сгоревшего двухэтажного дома планируется построить здание таких же объемных решений по архитектурной стилистике начала XX века.
Напомним, что деревянный дом крестьянина Павла Чардымова загорелся 30 мая 2022 года в районе Сенной площади. Обошлось без погибших и пострадавших — жильцов дома расселили еще до происшествия.
Историческое здание находилось в аварийном состоянии. Сносить его после пожара не планировали, судьбу определили в суде. Собственников дома на Большой Печерской обязали восстановить здание.