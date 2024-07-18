В Омской области вступили в силу новые штрафы за безбилетный проезд

Как сообщалось ранее, в обновленном варианте отсутствует такой вид наказания, как «предупреждение». Штраф настигает выявленного «зайца» незамедлительно. В случае, если такое нарушение у гражданина является дебютным, ему в соответствии с новыми нормативами выпишут штраф в размере от 300 до 1 000 рублей. В свою очередь, повторное нарушение оценивается уже в диапазоне от 1 500 до 2 000 рублей.