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В Омской области вступили в силу новые штрафы за безбилетный проезд

В четверг, 18 июля 2024 года, официально опубликованы вступившие в силу изменения в статью 22 Кодекса Омской области об административных правонарушениях, которая предполагает ответственность за безбилетный проезд в общественном транспорте.

Как сообщалось ранее, в обновленном варианте отсутствует такой вид наказания, как «предупреждение». Штраф настигает выявленного «зайца» незамедлительно. В случае, если такое нарушение у гражданина является дебютным, ему в соответствии с новыми нормативами выпишут штраф в размере от 300 до 1 000 рублей. В свою очередь, повторное нарушение оценивается уже в диапазоне от 1 500 до 2 000 рублей.

Напомним, изменения приняты на последнем в весенней сессии заседании Законодательного собрания Омской области, которое состоялось 11 июля 2024 года.

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