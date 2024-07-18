В Омской области утвердили размер прожиточного минимума на 2025 год

В правительстве Омской области 18 июля утвердили размер прожиточного минимума. Постановление начнёт действовать с начала 2025 года.
Так, величина социально значимого показателя в расчётё на душу населения составит 15 428 рублей. Для трудоспособных — 16 816 рублей (в 2024 — 14 958 рублей), для пенсионеров и детей — 13 268 рублей (вместо 11 802 рублей) и 14 965 рублей (вместо 14 169 рублей) соответственно.
Таким образом, прожиточный минимум в следующем году в регионе увеличится:
на 1 705 рублей на душу населения, на 1 858 рублей — для трудоспособного населения, на 1 466 рублей — для пенсионеров, на 796 рублей — для детей.
Ранее мы писали, что мэр Омска Сергей Шелест рассказал о введении дополнительных выплат для омичей, которые заключат контракт с Вооружёнными Силами РФ. Соответствующий проект решения поддержали депутаты Омского городского Совета.