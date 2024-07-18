В Омской области утвердили размер прожиточного минимума на 2025 год

Так, величина социально значимого показателя в расчётё на душу населения составит 15 428 рублей. Для трудоспособных — 16 816 рублей (в 2024 — 14 958 рублей), для пенсионеров и детей — 13 268 рублей (вместо 11 802 рублей) и 14 965 рублей (вместо 14 169 рублей) соответственно.