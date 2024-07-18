Санстанция нашла просрочку и другие нарушения в известных розничных сетях

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Проверки показали, что нарушения санэпидтребований есть примерно в 75% магазинов и рынков, проверенных санстанцией этим летом, сообщает Минздрав Беларуси.
Как правило, причина нарушений в том, что в производственном контроле есть дефекты. Чаще всего нарушаются требования маркировки пищевой продукции. Также не выполняются правила личной гигиены, нарушаются условия хранения и продажи продуктов. Есть проблема со сроками годности.
«Так, в магазинах торговых сетей “Светофор” и “Соседи” Могилевской области и г. Минска и др. допускалось обращение пищевой продукции с признаками недоброкачественности, порчи», — сказано в сообщении.
В магазинах «БелМаркет» (Минск), «Копеечка» (в Витебской и Минской областях), «Евроопт» (Гродненская и Минская области) обнаружены просроченные продукты либо нарушения условий хранения.
Сальмонеллы и компания.
Есть претензии и к общепиту. В Воложине приостановлена работа кафе «Шаурма № 1», а в Минске — пиццерии Terra Pizza. Начались административные процессы в отношении должностных лиц этих заведений.
«В ряде случаев несоблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства на объектах общественного питания и торговли… привело к возникновению осложнений эпидемиологической обстановки по кишечным инфекциям (сальмонеллезу, норовирусной инфекции)», — отметили в Минздраве.
Речь идет о столовой № 29 в Могилеве (ООО «Овация»), кафе «Ле Мар» в Бресте (ООО «АрвисКомпани»), сети магазинов ООО «Тройка-2003» в Могилеве. То же самое касается уже упомянутой Terra Pizza. На компании, их руководителей и работников наложены штрафы. Для юрлиц они составили до 20 тысяч рублей, а для физлиц — 1200 рублей.
Также санстанция запретила продавать партию продукции ОАО «Молочный мир» (Гродно) общим весом более 2,5 тонны.