Санстанция нашла просрочку и другие нарушения в известных розничных сетях

Речь идет о столовой № 29 в Могилеве (ООО «Овация»), кафе «Ле Мар» в Бресте (ООО «АрвисКомпани»), сети магазинов ООО «Тройка-2003» в Могилеве. То же самое касается уже упомянутой Terra Pizza. На компании, их руководителей и работников наложены штрафы. Для юрлиц они составили до 20 тысяч рублей, а для физлиц — 1200 рублей.