Минтранс предлагает обсудить устав ж/д транспорта

Устав дополняется пунктом, предусматривающим возможность заключения грузоотправителями с перевозчиками долгосрочных договоров об организации перевозок грузов. Такое дополнение вносится с учетом опыта ОАО «РЖД» с целью оказания услуг грузоотправителям на долгосрочной основе.



При задержке грузов по вине грузоотправителя, грузополучателя перевозчиком может оказываться ряд услуг, например, может проводиться маневровая работа. В связи с этим устав дополняется нормой, устанавливающей, что при такой задержке взимается плата за иные работы (услуги) железнодорожного транспорта.



Также предусматривается, что плата взимается также за время нахождения вагонов, контейнеров с грузами на железнодорожных путях общего пользования ж/д станций отправления, назначения в период совершения грузоотправителями, грузополучателями таможенных и иных операций, связанных с контролем уполномоченных государственных органов.



В Министерстве транспорта и коммуникаций также отметили, что в последнее время на железнодорожных путях станций имеет место скопление порожнего подвижного состава, ожидающего погрузки или иных распоряжений грузоотправителей, грузополучателей о дальнейших действиях, что вызывает технологические, эксплуатационные затруднения в работе станции, а именно ухудшение оперативной обстановки, дополнительную маневровую работу, задержки в приеме поездов от соседних станций. С учетом того, что введение повышенной платы за нахождение вагонов на ж/д станции оказалось недостаточным для урегулирования ситуации, предусматриваются новые технологические и финансовые меры, призванные освободить станционные пути от длительно простаивающих вагонов. Так, в устав добавят норму, согласно которой в случае сохранения технологических затруднений спустя 48 часов после установления повышенной платы за нахождение вагонов на станции перевозчик сможет отправить порожние вагоны на иную станцию БЖД. Кроме того, предусмотрена выплата неустойки за задержку порожних вагонов свыше 48 часов после установления повышенной платы.



Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 27 июля.