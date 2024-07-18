На трассах вблизи Екатеринбурга построят придорожные 3-звездочные отели

В Свердловской области федеральная сеть при господдержке построит три придорожных 3-звездочных отеля на трассах вблизи Екатеринбурга.
«Инвестиции в строительство трех гостиниц оцениваются в 660 миллионов рублей, при этом будет создано 66 рабочих мест. Застройщик обеспечит на трассах комфорт городской гостиницы, по доступной цене», — рассказал министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков.
Первый отель до конца 2028 года появится у южной части ЕКАДа — в районе аэропорта и «Екатеринбург-Экспо». Второй — на северном обходе города, а расположение третьего пока определяется.
Все отели сети строятся по типовому проекту: здание в два этажа на 49 номеров, в том числе для маломобильных граждан.