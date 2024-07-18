108 километров новых дорог построят в Нижнем Новгороде до 2030 года, сообщает пресс-служба Гордумы.
В планах — увеличить объемы строительства и реконструкции дорог. В ближайшие 7 лет предполагается появление еще 108 километров новых и ремонт 144 километров существующих дорог. Также специалисты хотят реконструировать 20 участков протяженностью 31,5 километр.
«Программа очень объемна, поскольку в ней учтено все — от мелкого ямочного ремонта до масштабных инфраструктурных проектов, типа строительства метро и замены трамвайных рельсов», — отметил председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Гордумы Станислав Прокопович.
Также среди целей до 2030 года — двукратное снижение числа ДТП и полное устранение мест их концентрации.
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