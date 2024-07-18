108 километров новых дорог построят в Нижнем Новгороде до 2030 года

«Программа очень объемна, поскольку в ней учтено все — от мелкого ямочного ремонта до масштабных инфраструктурных проектов, типа строительства метро и замены трамвайных рельсов», — отметил председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Гордумы Станислав Прокопович.