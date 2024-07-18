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«Начата активная фаза»: Специалисты восстановят наклонный ход станции метро «Фрунзенская»

В Петербурге начали демонтаж вестибюля станции метро «Фрунзенская».

Источник: Петербургское метро — ВКонтакте

В Петербурге продолжается масштабная реконструкция станции метро «Фрунзенская». К слову, стоимость работ составляет 9,4 миллиарда рублей. На месте уже вовсю работает техника. Об этом сообщила пресс-служба «Петербургского метрополитена».

— Начата активная фаза подготовки к реконструкции наклонного хода и наземного вестибюля станции «Фрунзенская» со строительством Единого диспетчерского центра метрополитена, — говорится в сообщении.

Рабочие приступили к демонтажу вестибюля. На огороженном участке работают тракторы и краны. Ожидается, что станция снова распахнет своих двери для пассажиров летом 2027 года.

Ранее комитет по транспорту рассказал, что на станции также заменят эскалаторы. Все работы будут вестись в два этапа.

— Так, во время первого этапа будет возведено здание ЕДЦМ на базе расширенного вестибюля, произведена реконструкция наклонного хода с заменой трех эскалаторов на четыре, полностью обновлены все технические, вспомогательные и административные помещения, заменены инженерные сети, — уточнили чиновники.

В ходе второго этапа специалисты займутся отделкой помещений, а также разместят там мебель, обустроят рабочие места на этажах, создадут инженерно-техническую и информационно-технологическую инфраструктуру ЕДЦМ.

Напомним, «Фрунзенскую» закрыли 1 июня этого года. На период реконструкции городские власти усилили движение наземного транспорта. Так, петербуржцы могут воспользоваться автобусами №№ 50, 65, 225, 263, а также троллейбусами маршрутом № 15 и № 17.

метро