«Начата активная фаза»: Специалисты восстановят наклонный ход станции метро «Фрунзенская»

— Так, во время первого этапа будет возведено здание ЕДЦМ на базе расширенного вестибюля, произведена реконструкция наклонного хода с заменой трех эскалаторов на четыре, полностью обновлены все технические, вспомогательные и административные помещения, заменены инженерные сети, — уточнили чиновники.