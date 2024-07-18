Пермское УФАС признало необоснованным рост цен на заправках ЛУКОЙЛа в Прикамье

«По итогам рассмотрения дела рост розничных цен признали необоснованным. Компании выдадим предписание, сбытовому оператору грозит административный штраф в соответствии с КоАП РФ», — сообщили в Пермском УФАС.
Как отметили в ведомстве, «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» повысил стоимость бензинов на прикамских АЗС на 85 копеек в то время, когда биржевая цена на них, наоборот, падала.
«Расходы компании на розничную реализацию бензинов АИ-92 и АИ-95 снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, объективные экономические основания для повышения стоимости топлива отсутствовали», — пояснили в краевом УФАС.
Ранее руководитель пермских антимонопольщиков Александр Плаксин подробно комментировал это дело «ФедералПресс». По его словам, представители компании предлагали при анализе цен смотреть весь прошлый год.
«Они заявили, что в целом за 12 месяцев 2023 года рентабельность оказалась невысокой, рост цен на бензины не превысил уровня инфляции. Но мы с таким подходом не согласны: настаиваем на том, что нужно оценивать поведение компании в конкретный период. На наш взгляд, в конце 2023 года сбытовому оператору не стоило повышать стоимость в условиях снижения закупочных цен на бирже», — подчеркивал в беседе с «ФедералПресс» Александр Плаксин.
Он также отмечал, что показатели рентабельности «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» в Прикамье почти максимальные, если сравнивать с остальными регионами присутствия сбытового оператора.