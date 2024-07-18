Пермское УФАС признало необоснованным рост цен на заправках ЛУКОЙЛа в Прикамье

«Они заявили, что в целом за 12 месяцев 2023 года рентабельность оказалась невысокой, рост цен на бензины не превысил уровня инфляции. Но мы с таким подходом не согласны: настаиваем на том, что нужно оценивать поведение компании в конкретный период. На наш взгляд, в конце 2023 года сбытовому оператору не стоило повышать стоимость в условиях снижения закупочных цен на бирже», — подчеркивал в беседе с «ФедералПресс» Александр Плаксин.